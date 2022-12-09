بشرى سارة من ال Bein Sports الى العالم...!

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كشفت شبكة قنوات “beIN SPORTS ” عبر موقعها الرسمي نقل أول مباراة على القناة المفتوحة في الدور ربع النهاي الذي سينطلق اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة.

وأعلن الموقع الرسمي لقناة “بين سبورت” إذاعة مباراة منتخبي البرازيل وكرواتيا التي تقام في تمام الساعة الخامسة مساءًا على القناة المفتوحة، والتي يأتي ترددها على النحو التالي: “11054 H 27500”.

وقررت المجموعة القطرية التي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات احتفالا بالنسخة الـ 22 التي تقام على الأراضي العربية.



وقامت المجموعة القطرية حتى الأن بنقل حوالي 17 مباراة في البطولة، حيث يتبقى لها 5 مباريات يمكن نقلها عبر القناة المفتوحة.