living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بشرى سارة من ال Bein Sports الى العالم...!

9
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت شبكة قنوات “beIN SPORTS ” عبر موقعها الرسمي نقل أول مباراة على القناة المفتوحة في الدور ربع النهاي الذي سينطلق اليوم الجمعة الموافق 9 ديسمبر 2022، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت المملكة.

وأعلن الموقع الرسمي لقناة “بين سبورت” إذاعة مباراة منتخبي البرازيل وكرواتيا التي تقام في تمام الساعة الخامسة مساءًا على القناة المفتوحة، والتي يأتي ترددها على النحو التالي: “11054 H 27500”.

وقررت المجموعة القطرية التي تملك حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات احتفالا بالنسخة الـ 22 التي تقام على الأراضي العربية.


وقامت المجموعة القطرية حتى الأن بنقل حوالي 17 مباراة في البطولة، حيث يتبقى لها 5 مباريات يمكن نقلها عبر القناة المفتوحة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout