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لهذا السبب انخفضت أسعار المحروقات اليوم...!

9
DECEMBER
2022
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صدر عن عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، بيان أكّد فيه أنّ "تراجع أسعار النفط في الاسواق الدولية كان له الأثر الاكبر في الحد من ارتفاع أسعار المحروقات في لبنان نتيجة الارتفاع المتواصل لسعر صرف الدولار وتخطيه عتبة الـ 42000 ليرة".

ولفت إلى أنّه، "منذ اقل من شهر تخطى سعر برميل خام البرنت 96 دولار لينخفض اليوم الى 76 دولار فنتج عنه انخفاض سعر الألف ليتر المستورد 85 دولارًا للبنزين و 130 دولارًا للمازوت خلال هذه الفترة، ولو بقيت اسعار النفط اليوم كما كانت عليه لكان تخطى سعر صفيحة البنزين الـ 850000 ليرة والمازوت الـ 935000 ليرة".

وأشار إلى أنّ "الطلب على النفط في الاسواق الدولية ما زال في حده الادنى نتيجة الانكماش الاقتصاد العالمي، على الرغم من قرار مجموعة الدول المصدرة للنفط OPEP+ الاستمرار في سياسة خفض انتاجها وتخفيف الاجراءات في سياسة الحجر الصحي في الصين".
وتابع، "صدر في لبنان اليوم جدول جديد لتركيب أسعار المحروقات مع ارتفاع في سعر صرف الدولار 700 ليرة بحيث احتسب 42700 عوضاَ عن 42000 ليرة في الجدول السابق. لكن تراجعت اسعار المحروقات بسبب انخفاض سعر الالف ليتر المستورد ما يقارب 28.5 دولارات لكل من البنزين والمازوت".


وختم البراكس، "بذلك انخفض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 15000 ليرة لتصبح 766000 ليرة وصفيحة المازوت تراجعت 11000 ليرة لتصبح 813000 ليرة، اما قارورة الغاز فارتفعت 3000 ليرة لتصبح 469000 ليرة".

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