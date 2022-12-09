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الجيش: خروق بحرية وجوية معادية

9
DECEMBER
2022
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وطنية - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 8/12/ 2022 اعتبارا من الساعة 7.55 ولغاية الساعة 9.54، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة حوالى 444 مترا.
وما بين الساعة 8.50 والساعة 9.55، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 203 أمتار.
وما بين الساعة 10.12 والساعة 10.50، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 425 متراً.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

كما صدر عن المديرية بيان ثان جاء فيه: 
بتاريخ 8/12/ 2022 الساعة 7.10 خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الدامور، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 12.20 من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة.
وعند الساعة 10.45، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا وصولاً حتى بلدة شكا، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق مختلف المناطق اللبنانية، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11.25 من فوق البحر قبالة مدينة بيروت.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان.

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