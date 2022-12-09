سرعيني دعا أصحاب الصهاريج إلى التقدم بطلبات لتجديد كيلها

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دعا رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات إبراهيم سرعيني أصحاب الصهاريج في بيان إلى التقدم بطلبات تجديد كيل الصهاريج حرصًا على مصالحهم.

وجاء في البيان أنه "إستنادًا إلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام الرقم 73 / 1/أ ت الصادر بتاريخ 25/11/2022 المتعلق بتجديد صلاحية شهادات الكيل المنتهية الصلاحية من تاريخ 1/1/2021 لغاية 31/1/2023 ضمنًا. وبناء على ما تقدم وحرصًا من نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات، تطلب من أعضائها التقدم بطلبات إجراء الكيل ضمن المهلة المحددة في قرار وزير الإقتصاد والتجارة وعدم الإنتظار لإنتهاء المهلة كي لا يفقد صاحب العلاقة حقه في إجراء الكيل وفقًا للقوانين والأنظمة المرعية".