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"الإعدام"...القاضي رمضان ادعى على منفّذ عمليتَي القتل في عدلون والزرارية!

9
DECEMBER
2022
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ادعى النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان على المدعو حسام علي مهدي، الذي اقدم عمدًا على قتل كل من الفتى شحادة خضر رجب في محلة عدلون، ولاحقا ابن عمه علي خضر مهدي على طريق عام الزرارية، بواسطة مسدس حربي غير مرخص، وسرقة اموالهما.

يُذكر أنّ في مطلع كانون الأول الحالي، أعلنت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "بتاريخ 28-11-2022 وفي بلدة الزراية - محلة وادي خليل، عثر على المغدور (علي مهدي من مواليد عام 1992، لبناني) من أبناء بلدة القصيبة مقتولا داخل جيب نوع "bmw x5" لون فضي ومصابًا بعدة طلقات نارية، وقد أثارت هذه الجريمة استياء وغضبًا كبيرًا لدى المواطنين في المحلة المذكورة خاصة أن ظروفها كانت غامضة".

ولفتت إلى أنّه بتاريخ 29-11-2022 تم إيقاف القاتل وتم ضبط مسدس حربي يُرَجَّح استخدامه في تنفيذ الجريمة، كما ضبطت ثيابه التي كان يرتديها وقت حصول الجريمة، مشيرة إلى أنّه "بنتيجة التوسع بالتحقيق معه، توصّل محققو الشعبة إلى أدلة تثبت تورّطه بجريمة قتل ثانية طالت الشاب (شحادة رجب من مواليد العام 2005، فلسطيني) والذي عُثِرَ على جثّته في محلة برج رحال بتاريخ 09-10-2022".

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