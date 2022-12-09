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شرف الدين: ميقاتي تراجع عن خطة عودة النازحين!

9
DECEMBER
2022
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أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين، الى أن "خطة عودة النازحين السوريين كانت مدروسة وتتوافق مع قدرات الدولة السورية"، موضحاً أنّه "وضع خطة مدروسة نالت موافقة الجميع والذي تراجع هو رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وهو الذي يتحمل مسؤوليّة التخريب الملف".

ولفت شرف الدين، في حديث إذاعي لـ "صوت لبنان"، الى أنه "عضو اساسي بلجنة عودة النازحين، وسأكمل مهامي واضعاً لوائح بالاسماء واقدمها للمدير العامّ للأمنِ العام اللواء عباس ابراهيم"، معتبراً أنه "كان على ابراهيم ان لا يرضى بتغيبي عن اجتماعات اللجنة"

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