living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل يبقى الطقس مستقرا في عطلة نهاية الأسبوع؟

9
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يؤثر إستقرار جوي على لبنان مع إرتفاع بدرجات الحرارة متوقع أن يستمر لغاية يوم الإثنين يليه طقس متقلب مع بعض الأمطار منتصف الأسبوع القادم...
 
وفي التفاصيل: 
 
الجمعة:
١- الحرارة ساحلًا بين ١٥ و٢١ درجة، بقاعًا بين ٤ و١٨، وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ٩ و١٧ 
٢- الجو: قليل السحب
٣- الرياح: شمالية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٩٠٪؜
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠٢٢ hpa
٦- الرؤية جيدة 
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة
 
السبت: مستقر فيما الجو غائم جزئيًا، الحرارة تتراوح بين ١٣ و٢٢ درجة ساحلًا، بين ٦ و١٨ بقاعًا وبين ٩ و١٦ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
 
الأحد: مستقر فيما الجو قليل السحب، الحرارة تتراوح بين ١٥ و٢٣ درجة ساحلًا، بين ٧ و١٩ بقاعًا وبين ٩ و١٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٥ و٢٥ كم/س
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout