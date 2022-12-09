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ميقاتي (لم) يتدخل لعدم توقيف صليبا

9
DECEMBER
2022
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حالت تدخلات سياسية دون توقيف الممثلة ستيفاني صليبا في مطار بيروت بموجب مذكرة بحث وتحر أصدرتها النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، القاضية غادة عون، واستندت إلى تحقيقات لبنانية وأوروبية حول تورط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في اختلاس وتبييض أموال وتزوير وإثراء غير مشروع. ومعلوم أن صليبا كانت من المقربين من سلامة عندما نفذت إعلاناً لصالح مصرف لبنان عن الليرة اللبنانية.

 وأوضحت عون في تصريحات أمس أن المذكرة التي أصدرتها كانت للتحقيق في مصدر الهدايا الباهظة التي تتلقاها صليبا. وشددت على أنه ليس من صلاحية القاضي إبراهيم الحلول مكانها وإطلاق سراح صليبا، مشيرة إلى أنها ستتقدّم بشكوى بحقه لدى التفتيش ولدى مدعي عام التمييز غسان عويدات.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أصدر بياناً نفى فيه أن يكون قد تدخل «في ملف يخص السيدة ستيفاني صليبا».

 

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