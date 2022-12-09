القمة العربية - الصينية.. محطة تسمح لميقاتي لقاء القادة والضيوف الكبار

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وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء امس الى الرياض لحضور القمة العربية - الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية اليوم، وذلك تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. ويرافق ميقاتي الى هذه القمة وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس، سفراء لبنان في المملكة فوزي كبارة وفي مصر وجامعة الدول العربية علي الحلبي وفي الصين ميليا جبور.

وقالت مصادر تواكب الوفد اللبناني لـ"الجمهورية" انّ مشاركة لبنان الى جانب نحو 13 رئيس دولة وأمير وملك ستشكّل محطة تسمح لميقاتي لقاء ملوك دول الخليج وأمرائها وعدد من الشخصيات الدولية.

وعن ترتيب مواعيد الوفد قالت المصادر انّ الصورة النهائية ستتضِح خلال الساعات المقبلة، وسيتم تحديد المواعيد الرسمية لميقاتي مع قادة المملكة وضيوف القمة الكبار.