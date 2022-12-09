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عناوين الصحف ليوم الجمعة 9 كانون الأول 2022

9
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2022
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 الأخبار: جنين بمواجهة التغوّل: تحدّي بقاء المقاومة

حزب الله ــ التيار: الخلاف مضبوط

 

 

 

الديار: لا ولادة في الجلسة التاسعة وبري يخرج «ارنب» الحوار حفاظا على «ماء وجه» الكتل النيابية
«التيار» يصعّد مجددا من «بوابة» التشكيك بالمصداقية وحزب الله لا يلزم احداً بالتحالف !
هيل يقر بعدم وجود لبنان على «الطاولة» وغريو تقر بعجز باريس في احداث خرق خارجي

 

 

 

البناء: السعودية والصين: شراكة استراتيجية و20 تفاهماً بـ 120 مليار دولار… واليوم خليجي عربي حزب الله: لم نلتزم بعدم عقد جلسة… والتيار: الصداقة عند حدود الدور والشراكة برّي يستقبل هيل وغريو… ويفتح الباب لتحويل جلسة الخميس لحوار رئاسيّ

 

 



نداء الوطن: كرامي يحجب صوته عن فرنجية ويضع عينه على رئاسة الحكومة
"غرام وانتقام" بين باسيل و"حزب الله": "بهدلة" إعلامية و"مسخرة" رئاسية!

 

 

 

 

النهار: مجلس "الكحل والعمى"... وعرض حواري متجدد

 

 

 

 

اللواء: توجُّه عوني نحو بكركي بحثاً عن تغطية للصدام مع «الثنائي»

بري يرمي كرة الانتخاب إلى الحوار أو السنة الجديدة.. وحزب الله يُسفِّه باسيل أخلاقياً

 

 

 

 

الجمهورية: إمرار الوقت إنتظارًا "لوحي خارجي"

 

 

 

 

l'orient le jour: Bassil défie Nasrallah : égalité entre Moawad et le vote blanc

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