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أسرار الصحف ليوم الجمعة 9 كانون الأول 2022

9
DECEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر دبلوماسي إيرانيّ إن طهران والمدن الكبرى لم تشهد تظاهرات معارضة منذ أكثر من شهر وإن التظاهر المطلبي ظاهرة طبيعية في الحياة السياسية الإيرانية غير أحداث التخريب التي تمّت السيطرة عليها والصور المخالفة التي تنشر تعود لأحداث سابقة و بعض صور الحشود تعود لموالين للدولة.

 

خفايا

يقول مصدر سياسي بارز إن هناك مرشحين جدّيين فقط لرئاسة الجمهورية هما الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش جوزيف عون وإن التيار الوطني الحر يعلم أنه إذا قرّر الذهاب لخيار بعيد عن حزب الله ولو من خلال اسم ثالث سوف يرجّح كفة قائد الجيش ويكون هو المرشح الفعليّ غير المباشر.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

توقعت أوساط دبلوماسية أن يطلق الوسط السياسي العنان للمخيلة اللبنانية وللتكهنات حول ما يحمله نائب وزير الخارجية الأميركية السابق السفير السابق في بيروت ديفيد هيل خلال زيارته إلى بيروت حول الرئاسة، فيما هو لم يعد في الإدارة وصار باحثاً رئيسيا حول الشرق الأوسط في معهد ويلسون.

 

إمتعض وزير حالي من غياب الإعلاميين عن مؤتمره الصحافي وحصر الحضور بالمصورين.

 

يلفت دبلوماسي عربي الى اختلاف الظروف السياسية بين الشغور الرئاسي الحالي وشغور العام 2014، مرجحاً إنجاز الاستحقاق في وقت قريب.

 

 

 



اللواء: أسرار

همس
مرشح رئاسي بارز، يجري تداول اسمه في المحافل العربية والدولية، يطلب ضمانات كبرى، من أجل إحراز تقدم في اعادة البلد إلى سكَّة التعافي...


غمز
نأى نائب متني، يتمتع بحيثية، مناطقية ومجلسية عن نفسه، إزاء خلاف، كاد يتطور إلى ما لا تُحمد عقباه، بين حليفين!


لغز
تراجعت نسبة الشفافية في تعامل المصارف مع عملائها إلى درجة خطيرة. وتحولت إلى نوع من التعمية، سواء حول التحويلات أو أي مصدر من مصادر الدخل أياً كان متواضعاً!

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