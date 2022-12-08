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نقابة موظفي الخليوي مستمرة في الإضراب: خارطة طريق لتحقيق المطالب لا تنعكس سلبا على الشركتين

8
DECEMBER
2022
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أعلنت نقابة نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي استمرار الإضراب غدا الجمعة لليوم الخامس، لافتة الى أنه تم وضع خارطة طريق لتحقيق المطالب بحيث لا ينعكس سلبا على قدرات شركتي الخليوي واستمرارية عملهما.

عقدت النقابة اليوم سلسلة اجتماعات واتصالات مكثفة، بدأت مع إدارتي الفا وتاتش تمحورت حول مطالب النقابة، حيث كان النقاش جديا وايجابيا جدا. وأبدت الشركتان تفهما لمطالب النقابة. وتم وضع خارطة طريق لتحقيق المطالب لا تنعكس سلبا على قدرات الشركتين واستمرارية عملهما. وقد أُبلغنا أن وزير الإتصالات مع حقوق الموظفين ويتفهم معاناتهم.
أضافت: كذلك عقد اجتماع في وزارة العمل بحضور معالي وزير العمل مصطفى بيرم ورئيس لجنة الإتصالات والإعلام النائب إبراهيم الموسوي، حيث شرحت النقابة مسار المفاوضات مع الشركتين ووزارة الإتصالات منذ ثلاثة أشهر حتى الآن، وشرحت المطالب بالتفصيل واحقيتها، وكان هناك تفهم لهذه المطالب. ووعد وزير العمل ببذل كل الجهود مع رئيس اللجنة النيابية للوصول إلى الخواتيم المحقة والمرجوة.
وأعلنت ان النقابة تنظر بإيجابية كبيرة إلى اللقاءات مع الشركتين وترحب بجهود وزير العمل ورئيس اللجنة النيابية، مشيرة الى اننا مستمرون بتحركنا يوم غد الجمعة، آملين ان تسفر هذه المشاورات والجهود عن آليات ملموسة ليبنى على الشيء مقتضاه.

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