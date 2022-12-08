living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - الرواية الكاملة: هذا ما حصل مع ستيفاتي صليبا في مطار بيروت

8
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكدت مصادر قضائية للـtayyar.org أنه بناء على التحقيقات التي تعمل عليها المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية عون، وبعد مداهمة منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وضبط عدد من المستندات، فتحت القاضية عون تحقيقاً بهذا الاطار وأصدرت من ضمن هذا التحقيق مذكرة بحث وتحرٍّ بحق السيدة ستيفاني صليبا بعدما تبين من خلال المستندات المضبوطة أن هناك عدداً لا يستهان به من الشقق الفاخرة في أغلى المناطق باسمها مع شاليه على البحر باهظ الثمن ومقتنيات أخرى وقد صودف وجود صليبا خارج لبنان... وتابعت المصادر بالقول إنه كان من المفترض أن تخابر الأجهزة المعنية القاضية عون فور وصول صليبا على المطار حيث كان يجب توقيفها لاجراء التحقيقات اللازمة معها، لكن هذا الأمر لم يحصل بعد تدخلات سياسية كبيرة ومنها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اتصل بكافة الأجهزة الأمنية المعنية في المطار للحؤول دون توقيف صليبا، وهذا ما حصل، مع ان مكتب ميقاتي كان أصدر خلال النهار بياناً نفى فيه هذا الأمر.
وتابعت المصادر القضائية رواية ما حصل بالقول:"القاضي علي ابراهيم وضع يده على الملف من دون وجه حق فتركت صليبا حرة طليقة مع العلم ان المذكرة الصادرة عن القاضية عون كان الهدف منها استجواب صليبا اولا ليبنى على الشيء مقتضاه ويتم بعدها اتخاذ القرار بتوقيفها ام لا".
ولفتت المصادر عينها عبر موقعنا الى أن القاضية عون بصدد تقديم شكوى أمام التفتيش القضائي ضد القاضي علي ابراهيم للخطأ الجسيم الذي ارتكبه في احلال شخصه محل القاضي صاحب الصلاحية في هذا الملف، وفق تلك المصادر.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout