المطران ابراهيم زار محافظ البقاع معايدا: نأمل ان يحمل ميلاد المسيح الرجاء للبنان ولقلوب أبنائه ونفوسهم المتعبة

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زار رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة، يرافقه النائب الأسقفي العام الأرشمندريت نقولا حكيم، القيم العام الأب اليان ابو شعر، الأب شربل راشد والمسؤول الإعلامي في الأبرشية خليل عاصي، لتقديم التهاني بعيدي الميلاد المجيد ورأس السنة المباركة.



وعرض ابراهيم مع ابو جودة الأوضاع في البقاع على كافة الصعد، وتحديات سير العمل في المحافظة.



وفي نهاية اللقاء قال ابراهيم ": نحن مباركون في زحلة والبقاع بوجود محافظ وطني، محب، غيور، متواضع، وممتلئ من روح الخدمة والتواضع كالمحافظ كمال ابو جودة. عايناه يبدي مصلحة المحافظة والناس على مصلحته الشخصية، وشهدنا كيف يسهر على حسن انتظام العمل في الإدارات الرسمية. لذلك أتينا اليوم نتمنى لسعادته أعيادًا مباركة على أمل ان يحمل ميلاد السيد المسيح هذه السنة الأمل والرجاء للبنان ولقلوب أبنائه ونفوسهم المتعبة".



بدوره شكر أبو جودة لابراهيم زيارته ولطف كلماته، وأكد ان "مطران سيدة النجاة هو أب حقيقي للجميع، يُحبهم ويسهر على مصالحهم، ومطرانية سيدة النجاة كانت ولا تزال المرجعية في هذه المنطقة الغالية، لا سيما في الظرف القاهر الذي يمر به لبنان حاليا، واكد على التعاون الدائم لما فيه مصلحة زحلة والبقاع".