نقابتا اصحاب وعمال الافران في الشمال وبيروت وجبل لبنان اشادتا بدور كركي في حماية الضمان والحفاظ على حقوق المضمونين

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زار نقيبا اصحاب الافران في الشمال طارق المير وعمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري وامين سر نقابة عمال الأفران في الشمال طاهر تحصلدار ، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه.

واشار بيان للوفد الزائر الى انه "تم التداول في الظروف الراهنة واوضاع الضمان الاجتماعي ومعاناة المضمونين المرضى بالمستشفيات والقضايا التي تتعلق بحقوق عمال المخابز والافران لناحية تسجيلهم في الضمان الاجتماعي وحقهم بالتعويضات العائلية. وسلموا كركي مذكرتين من نقابة اصحاب الافران في الشمال ونقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان.

وأشاد الوفد بـ"الدور الايجابي والبناء لسعادة المدير العام بحماية الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق المضمونين وخاصة تعويضات نهاية الخدمة، وتسجيل جميع المخابز والافران وتسجيل جميع العمال المخابز وافران الافرنجي والكعك والمعجنات في الضمان الاجتماعي، وتحويل المخابز والافران المخالفة على التفتيش وحماية التعويضات العائلية وتسجيل الاجر الفعلي الذي يتقاضونه العمال على جداول الإشتراكات"، مؤكدا "ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مكسب للعمال ويجب ان نكون العين الساهرة للحفاظ عليه وعلى الموظفين وحماية حقوق المضمونين".