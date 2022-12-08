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البستاني للـNBN: وضع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين محزن جدا، ولكن لبنان لا يحتمل هذه الاعداد الكبيرة

8
DECEMBER
2022
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النائب د. فريد البستاني لسوسن درويش في تلفزيون الـNBN

في موضوع اللاجئين:
وضع اللاجئين الفلسطينيين والسوريين محزن جدا، ولكن لبنان لا يحتمل هذه الاعداد الكبيرة لذا يجب ايجاد الحلول التي تؤمّن مصلحة لبنان.

في الموضوع الاقتصادي:
لبنان بلد صغير وأزمته المالية كبيرة ووضعنا الى مزيد من التعثر، وكل ما نطلبه ان نتفق مع الـIMFلانه المدخل الاساس للمساعدات وقد طبقنا بعض ما طلب منا على أمل إقرار الكابيتال كونترول وبعدها نحاول أن نقوم بنهضة اقتصادية.
النكد السياسي جمّد خطة ماكينزي المتكاملة التي اعدت من قبل حكومة سعد الحريري، وخطة لازار الايجابية التي اقرت في حكومة حسان دياب تم اسقاطها من قبل فريق في المجلس النيابي مقرّب من المصارف..

في موضوع الطائف:
‎يجب تطبيق الطائف بالكامل قبل المطالبة بتعديله والعنوان المالي يجب ان يكون الاساس عند انتخاب رئيس الجمهورية في المرحلة الأولى، ويأتي بعدها شكل الدولة من مجلس شيوخ واعتماد الدولة المدنية واللامركزية الادارية والمالية وغيرها.

‎في موضوع انعقاد جلسة مجلس الوزراء:
ما حصل الإثنين مفاجأة ولا يشكل انتصارًا للرئيس ميقاتي الذي كان يجب عليه ان يشدد على الشراكة والميثاقية لان الفريق المسيحي مؤمن بهما لذا لا يجوز ان يستثنيه ويتصرف بصيغة صدامية.
لن ينجح ميقاتي الا اذا اعتمد تدوير الزوايا خاصة مع المكون الاساسي في البلد والطروحات التي طلبها التكتل رفضها ميقاتي ولم يتجاوب في أي خطة لذا لم يعط الثقة.

 

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