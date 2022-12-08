عيد الميلاد ينطلق لَ كسروان

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تفتتح جمعية لَ كسروان هذا العام سلسلة نشاطات ميلادية غنيّة ومتنوعة تتوزع بين الخيري والديني والترفيهي وتشمل كافة الاعمار من الاطفال حتى المسنين.

في البداية، توزّع الجمعية الهدايا المقدمة للاطفال ضمن اطار مبادرة I am Santa”" التي تقوم على تبرّع الاشخاص لطفل محدد من الايتام الذين يعانون من ظروف حياتية صعبة.

وتفتتح الجمعية نشاطاتها الميلادية بعرض مسرحية غنوة في ٢٣ كانون الأول الساعة ٥:٣٠ مساءً بالاشتراك مع بلدية حونية أمام مقرّ البلدية.

اما في ٢١ كانون الاول تنظّم الجمعية ريسيتال ميلادي بعنوان "ليل عم يحكي" في كنيسة مار يوسف - حارة صخر يحيّيه الفنان نادر خوري وفريقه الموسيقي بقيادة الاستاذ فادي الهاشم أيضًا بالاشتراك مع بلدية جونية

وتختم الجمعية نشاطاتها في ٢٧ كانون الاول من خلال المشاركة بفرحة العيد مع المسنين من خلال تنظيم يومًا ترفيهيًا لكبار السن يتخلله كشفًا طبيًا وغذاءً تكريمياً في قاعة كنيسة مار فوقا غدير.

بالاضافة الى ما سبق، وفي اطار تحقيق اهدافها ورسالتها القائمة على تحفيز وتنمية الطاقات المحلية والشابة في منطقة كسروان-الفتوح ودعم الاقتصاد المحلي وتشجيع المبادرات المهنية والانتاجية والسياحية، تشارك جمعية ل كسروان في مهرجان الميلاد في مدينة جونية التي تنظمها بلدية جونية من ١٩ الى ٢٣ كانون الأول والقرية الميلادية “Christmas in the city” التي تقيمها جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE في مدرسة الفرير الجميزة من ١٦ الى ٣٠ كانون الأول لتسويق المنتجات الكسروانية.

توزع الهدايا في دور الأيتام والرعايا I am Santa

مسرحية غنوة - ٢٣ كانون الاول - قاعة فؤاد شهاب - جونية – الساعة ٥:٣٠

ريسيتال "ليل عم يحكي" - ٢١ كانون الاول - كنيسة مار يوسف - حارة صخر- الساعة ٨:٠٠ / الدعوة عامة

غذاء للمسنّين - ٢٧ كانون الاول - كنيسة مار فوقا - غدير – الساعة ١٢:٠٠