السلطات الإسرائيلية دخول 200 مسيحي إلى الضفة للاحتفال بأعياد الميلاد

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أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا)، بأنّ السلطات الإسرائيلية منعت نحو 200 مسيحي من قطاع غزة، من التوجه إلى مدينة بيت لحم، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

بدوره، أشار مدير الإعلام في الكنيسة الأرثوذكسية بغزة كامل عياد، وفق ما نقلت الوكالة، إلى أنّ "الكنيسة أرسلت كشفا إلى هيئة الشؤون المدنية بأسماء 800 شخص يرغبون بالتوجه إلى الضفة الغربية للاحتفال بأعياد الميلاد، إلا أن الاحتلال رفض أسماء 200 منهم تحت حجج واهية".

ولفتت إلى أنّه "من حق كل مسلم أو مسيحي زيارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في أي وقت وفي أي مناسبة".

من جهتها، أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن "سلطات الاحتلال منعت مطلع العام الجاري 331 مسيحيا من أصل 765 تقدموا بطلب الحصول على تصريح للتوجه من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إلى مدينة بيت لحم".

ويعيش في قطاع غزة قرابة 1500 مسيحي، من مجموع عدد سكان القطاع البالغ نحو مليوني نسمة، وفق ما أكّدت وكالة الصحافة الفلسطينية.