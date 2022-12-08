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السلطات الإسرائيلية دخول 200 مسيحي إلى الضفة للاحتفال بأعياد الميلاد

8
DECEMBER
2022
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أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا)، بأنّ السلطات الإسرائيلية منعت نحو 200 مسيحي من قطاع غزة، من التوجه إلى مدينة بيت لحم، للمشاركة في احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

ولفتت إلى أنّه "من حق كل مسلم أو مسيحي زيارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في أي وقت وفي أي مناسبة".

من جهتها، أكدت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أن "سلطات الاحتلال منعت مطلع العام الجاري 331 مسيحيا من أصل 765 تقدموا بطلب الحصول على تصريح للتوجه من قطاع غزة عبر معبر بيت حانون إلى مدينة بيت لحم".

ويعيش في قطاع غزة قرابة 1500 مسيحي، من مجموع عدد سكان القطاع البالغ نحو مليوني نسمة، وفق ما أكّدت وكالة الصحافة الفلسطينية.

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