تعليق من مولوي على خبر هبوط رحلات شركة الطيران الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في مطار بيروت؟

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قام وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بجولة تفقدية لمطار رفيق الحريري الدولي، حيث زار جهاز أمن المطار ويجتمع الى قيادة الجهاز وضباط الاجهزة الامنية، للإطلاع على التدابير والإجراءات المتخذة لحفظ الأمن وسلامة المسافرين خصوصا مع قرب الأعياد المجيدة .

واكد مولوي من المطار على انه "سنجتمع مع كافة الضباط في جهاز أمن المطار وسنتخذ كافة التدابير للحد من الاكتظاظ والتأخير في فترة الاعياد".

وطال مولوي "جهاز أمن المطار التقدم بالكتب اللازمة لتعزيز عناصر التفتيش وعناصر جهاز الأمن لمكافحة التهريب".

وعن هبوط رحلات شركة الطيران الإيرانية المرتبطة بالحرس الثوري في مطار بيروت، شدد مولوي على اننا "حريصون على تطبيق القوانين وعلى حماية لبنان ومدير عام الطيران المدني".