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لقاء بين اللجنة المركزية لشؤون المرأة والوزير باسيل ضمن اطار فعاليات ال ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

8
DECEMBER
2022
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ضمن اطار فعاليات ال ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ، نظمت اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر نهار الاربعاء ٧/١٢/٢٠٢٢ الساعة ٦ مساء ومن مقر التيار سنتر ميرنا الشالوحي لقاء مباشر مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل .
افتتح الحفل مسؤول الاعلام في اللجنة فؤاد الرشماني الذي رحّب بالحضور فكلمة لمنسقة اللجنة المركزية لشؤون المرأة المحامية جومانا سليلاتي التي شددت على ضرورة مناهضة العنف ضد المرأة سيما اننا في القرن الواحد والعشرين وما زالت اسماء النساء تتصدر قائمة ضحايا العنف الذي يلاحق المرأة ويقتلها في كل مكان، وبشكل خاص في المكان الذي يُفترض أنه أكثر الأماكن أمناً لها، وهو منزلها.
من ثم قدمت نائبة المنسقة د رنده عون برنامج الحفل مرحبة برئيس التيار الوطني الحر الذي بدوره اثنى على جهود عمل لجنة المرأة وعلى نشاطاتها ليس فقط خلال ال ١٦ يوما بل على مدار السنة واكد ان تكتل لبنان القوي قد ساهم بتشريع قوانين منصفة للمرأة وهو لا يزال يعمل بالتعاون مع جمعيات وكتل نيابية لحثهم على اقرار قانون الكوتا النسائية ولو مرحليا وهذا من شأنه ان يزيد من مشاركة المرأة في العمل السياسي من ثم طرح الحاضرون بعض الاسئلة المتعلقة بكيفية مناهضة العنف والخطوات التي اتخذها التيار باتجاه هذا الخصوص .
ولان اجمل طريقة للتعبير عن العنف يكمن في الفن تم توزيع جوائز للفائزين/ات في مسابقة اجمل لوحة معبرة عن مناهضة العنف ضد المرأة والتي اطلقتها اللجنة في بداية الحملة حيث نال الفائزون/ات جوائز مالية تقدمة الرسامة ماريا الخليل سلّمها عنها الاستاذ كمال سلامة .
وختاما تم اعلان اسماء النساء ال ٢٦ اللواتي سيشاركن في مشروع ٢٠ ست و٢٠ المشروع الاول من نوعه لتمكين النساء سياسيا واعلاميا والظهور على الاعلام.

واحتفاء بالمناسبة تم قطع قالب حلوى .

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