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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم بيان جاء فيه: "يتم التداول في بعض وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بموضوع شركة ليبان بوست وبراءة الذمة".



وأضاف البيان، يهمّ المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات توضيح ما يلي: "إنه وبعدما صدر تقرير عن ديوان المحاسبة الذي شمل كافة العمليات الحسابية بين الدولة اللبنانية المتمثلة بالوزارات والادارات والمؤسسات العامة وشركة ليبان بوست، وغيره من المواضيع المتعلقة بتقرير ديوان المحاسبة، واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 18-6 - 2020 تمّ اجراء ما يلزم به".



وتابع البيان، "أشار تقرير ديوان المحاسبة الى ضرورة ان تسدّد شركة ليبان بوست المبلغ المطلوب وقيمته مليار و٥٤٥ مليون و٦١٣ الف و٢٧٧ ليرة، سدّدت شركة ليبان بوست المبلغ المطلوب".

وأكّد أنه "ضمن هذه الحالة، قامت وزارة المالية بتحويل المستحقات اللازمة لشركة ليبان بوست والتي بدورها اي شركة ليبان بوست حوّلت هذه المبالغ الى وزارة الاتصالات - المديرية العامة للبريد، وقيمتها 13 مليار 733 الف و470 ليرة".



وإستكمل البيان، "وتنفيذا للقوانين المرعية الاجراء، اتخذ مجلس الوزراء بجلسته التي انعقدت الاثنين الماضي قرارا اجاز للوزير بتوقيع ابراء الذمة".



وأكّد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم، إن "هذا الابراء لا يشمل الضرائب والرسوم واشتراكات الضمان الاجتماعي ولا أي دعوى قضائية سابقة او لاحقة، فاقتضى التوضيح".