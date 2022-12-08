تاجر أسلحة معروف.. رصدته أمن الدّولة وأوقفته

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(خ. ن. د.)، هو الاسم الأشهر في منطقة الهرمل، بسبب نشاطه الذي يتركز حول تهريب الأسلحة والاتجار بها عبر المناطق الحدوديّة. لم يردعه بلاغ الحكم الصادر عن المحكمة العسكريّة، ولا رصد الأجهزة الأمنيّة له، من متابعة نشاطه، لا بل زاد نشاطه وتطوّر خلال الأشهر الماضية.

فجر الأربعاء 7-12-2022، تمكّنت المجموعة الخاصّة في أمن الدّولة، من رصده في منطقة القصر الحدوديّة، وعلى الأثر توجّهت مجموعة من القوّة الضاربة إلى المكان، وبعد تمويه وعدم لفت الأنظار، تمكنّت القوّة المذكورة من توقيفه واقتياده إلى أحد مراكز المديريّة العامّة لأمن الدّولة في بيروت.

يجري التحقيق معه بإشراف القضاء، لكشف خيوط شبكته وتجاوزاتها.