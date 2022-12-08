الياس جرادي: أؤيّد خيار العماد عون في هذه الحال!

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أشار النائب الياس جرادي الى ضرورة حصول مفاجآت على الصعيد الرئاسي عبر التوافق على رئيس جامع وقادر، وليس بالخلافات والمناكفات، لان مصلحة لبنان تعلو على رغبات الافرقاء.

وفي حديث الى صوت كل لبنان، قال جرادي: ملتزمون بالديمقراطية مهما كانت النتيجة، وسنسعى لمساندة من يصل الى سدة الرئاسة، كما ومحاسبته في حال حصل الخطأ.

ورداً على سؤال عن اقتراب المجلس من انتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، أعلن جرادي أنه ومنذ إطلاق مبادرة قوى التغيير الرئاسية طرح اسم قائد الجيش، وأنه يؤيد خيار العماد عون إذا كان هو المخرج.