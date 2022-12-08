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عناوين الصحف ليوم الخميس 8 كانون الأول 2022

8
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الأخبار: كردستان الكبرى: الحلم الأسود

باسيل يضبط السقف والحزب يلتزم الصمت: التيار يبدأ مناورة جديدة من باب الرئاسة

غادة عون «تلاحق» جنبلاط
عبد الله قمح,ندى أيوب

 

 

 

الديار: لا تغيرات كبيرة في المشهد الرئاسي اليوم... والعين على موقف باسيل
عطب كبير يصيب «الحزب» و«التيار»... وبري وميقاتي وجنبلاط لن يتراجعوا
الراعي يلتقي ملك الاردن ويوجه كلاما لاذعا الى المسؤولين اللبنانيين

 

 



نداء الوطن: ترشيح كنعان على طاولة "التيار"... و"الورقة البيضاء" مستمرة اليوم
"حزب الله" يمتصّ "فوعة" باسيل... "الوعاء الكبير يتّسع للصغير"!

 

 


البناء: ألمانيا تلاحق «انقلابيين»… ولافروف: التلاقي التركي السوري في إطار اتفاقية أضنة / حزب الله متمسك بالتفاهم مع التيار رغم الخلاف… والخطوة الثانية عند التيار لا الحزب / جلسة اليوم الرئاسية نسخة عن سابقاتها رغم التلويح بمفاجآت… وآخر جلسات العام؟

 

 

 

 

اللواء: ماكرون يُمهِّد في قمة الأردن لتسريع انتخاب الرئيس
التيار العوني يتّجه للتصويت للبستاني.. ونكسة جديدة في الكهرباء بسبب فقدان الثقة

 

 

 

 

النهار: "التاسعة العقيمة" اليوم... بمجلس يزداد تشلعاً

 

 

 

 

الجمهورية: الهزة السياسية تمهد لإشتباكات مفتوحة

 

 

 

 

l'orient le jour: L'accord de Mar Mikhaël vacille... mais ne meurt pas

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