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أسرار الصحف ليوم الخميس 8 كانون الأول 2022

8
DECEMBER
2022
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البناء: كواليس وخفايا

كواليس

علّقت مصادر أوروبية على أنباء اكتشاف محاولة انقلاب في ألمانيا بسؤال عن صلة هذا الإعلان الذي تقف وراءه المخابرات الألمانية بمحاولة كبح اندفاعة المستشار الألماني نحو الصين والحوار مع روسيا، خصوصاً مع الإشارة إلى اتصالات نفتها موسكو بين الانقلابيين والسفارة الروسية.

 

 خفايا

تساءلت مصادر دبلوماسية في الخليج عن الصلة بين الأنباء والصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لرفع العلم السوري في منطقة السفارات في الرياض أمس، وموعد بدء زيارة الرئيس الصيني للسعودية وانعقاد قمة صينية عربية؟

 

 

 

اللواء: أسرار


همس
لجأت عاصمة غربية صديقة للبنان الى دبلوماسية الخطوة خطوة، لترتيب تفاهم عربي - دولي حول شخصية رئيس لبنان الجديد..


غمز
فرض حزب بارز «طوقاً من الصمت» حول «ترديات سلبية» محتملة لمواقف حليف، كانت مفاجئة..


لغز
فتحت بعض المصارف حسابات توطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، ويمكن سحبه على منصة صيرفة، عبر الـATM حصراً، اما الرواتب الموطنة سابقاً فتحولت الى المساعدة الاجتماعية، اي ما يحول خارج الراتب، ولكن خارج نظام البطاقة او امكانية السحب او الدفع في السوبرماركات؟!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

علم أن جلسة عتاب حصلت في السرايا الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد أمين سلام على خلفية عدم مشاركة سلام في جلسة مجلس الوزراء، ولم يتراجع الأخير عن مبرراته لعدم المشاركة.

 

يجزم مصدر موثوق أنّ كل ما يُنشَر عن زيارات مرتقبة لشخصية بارزة، مدرجة قيد التداول الرئاسي، إلى عواصم معينة هو مجرد سيناريوات غير قائمة أصلاً.

 

تبلّغت مؤسسات المياه الموافقة على رفع تعرفتها إلى ستة ملايين ليرة لبنانية عن المتر المكعب.

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