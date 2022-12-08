الأخبار: بنود غير مستعجلة أقرّها "مجلس الوزراء"... القرارات لا تنطبق عليها صفة الاستعجال

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الأخبار: بخلاف بند تمويل الاستشفاء على حساب وزارة الصحة ومعالجة الأمراض المستعصية، كان هناك بند آخر على جدول الأعمال يمكن تحميله صفة المستعجل، وهو المتعلّق بالأجور والتعويضات المتمّمة للراتب والمساعدة الاجتماعية وسواها. إذ أقرّ المجلس زيادة تعويض بدل النقل للعاملين في كل الأسلاك العسكرية والجمارك من 1.2 مليون ليرة شهرياً إلى 1.8 مليون ليرة. كما أقرّ المساعدة الاجتماعية لهؤلاء بما يوازي ضعفَي متمّمات الراتب، وحصلت وزارة الشؤون الاجتماعية على اعتمادات إضافية من احتياط الموازنة بقيمة 41 مليار ليرة لتغطية رواتب العاملين في المشاريع، وحصلت مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك على تغطية لزيادة بدل النقل وزيادة غلاء المعيشة والمساعدة الاجتماعية وتعويض الإنتاجية بما يوازي 13.2 مليار ليرة. وجرى تعديل أجور العاملين في المعهد الوطني العالي للموسيقي (الكونسرفتوار) على اختلاف مواقعهم الوظيفية. وحصل مجلس الإنماء والإعمار على سلفة خزينة بقيمة 5.1 مليارات ليرة للسبب نفسه أيضاً.

على أن بقية القرارات لا تنطبق عليها صفة الاستعجال، لكن إقرارها يتصل بحاجات الوزارات المعنية، كما هي حال بنود أخرى أزيلت عن جدول الأعمال قبل يوم من انعقاد الجلسة.

وقد أقرّت الجلسة 35 قراراً؛ بينها: عقود النفايات، ومخالصة شركة ليبان بوست، التوظيف بالتعاقد في وزارة التربية والتعليم العالي، تسديد اشتراكات ومستحقات خارجية على لبنان، قرارات إدارية متعلقة بالاستشفاء والأدوية، عقود شراء سرية لمصلحة الجيش وقوى الأمن الداخلي. في هذه الجلسة، نالت القوى السياسية حصصاً وازنة من التوزيعات، سواء لإظهارها مهتمّة بالعاملين في القطاع العام الذين نالوا قسماً بسيطاً مما يعوّض لهم قدراتهم الشرائية المتآكلة، فضلاً عن تمديد عقود بعض الشركات المحسوبة سياسياً بشكل مدروس.





وكان لافتاً أنه من ضمن القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، ما يتعلق بعقود النفايات. فقد تم تمديد عقود الكنس في بعبدا والشوف وعاليه والمتن وكسروان لشركة «رامكو» والشركة المندمجة «جاي في معوض اده سوريكو». كما أقرّ تسديد مبلغ 609 آلاف دولار لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات الصلبة المنزلية في بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل). وخصص مبلغ 4.7 ملايين دولار لمشروع أعمال جمع ونقل النفايات الصلبة في المتن وكسروان. ومبلغ 14.6 مليون دولار لتسديد كشوفات مطمر الكوستا برافا. وجرى تسديد مبلغ 3.6 مليارات ليرة لشركة NTCC التي تلتزم أعمال النفايات في منطقة صيدا - الزهراني.



وكان لشركة ليبان بوست حصّة من هذه القرارات، إذ وافق المجلس على تكليف وزير الاتصالات إنهاء عقد المخالصة مع الشركة التي سدّدت 15 مليار ليرة، مقابل أن يتاح لها المشاركة في المناقصة التي تجريها وزارة الاتصالات لتلزيم أعمال البريد.



وفي ما يتعلق بتسديد الالتزامات الخارجية، أقرّ مجلس الوزراء تسديد 2.5 مليون دولار للبنك الدولي من حقوق السحب الخاصة، وتسديد دفعتين متأخرتين للحكومة الألمانية، ودفعة للبنك الأوروبي للتثمير بقيمة 11.8 مليون يورو. ووافق على إعادة جدولة التزاماته مع الصندوق العربي للتنمية بقيمة 31.4 مليون دينار كويتي تشمل الأصل والفوائد.