محافظ عكار التقى وفداً من برامج الأمم المتحدة...وهذا ما عرضوه

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اجتمع محافظ عكار عماد اللبكي، في سرايا حلبا الحكومية، مع وفد من برامج الأمم المتحدة في لبنان، بحضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي.

وضم الوفد الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان ميلاني هونشتاين، كبيرة خبراء المستشارين في البرنامج في لبنان إيلينا سيلان، ومدير منطقة شمال لبنان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آلان شاطري.

وبحث المجتمعون أوضاع اللبنانيين والنازحين السوريين في المنطقة، كما تم البحث في ملفات عدة، أبرزها: انتشار مرض الكوليرا في المخيمات وملف دعم المنظمات الدولية للمجتمع اللبناني المحلي.