خاص-لماذا تأخرت نتائج طعني عكار والمتن الى الآن، وهل ستطول الأمور أكثر؟

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أكدت معلومات للـtayyar.org أن تأخر الطعنين المتبقيين عقب الانتخابات النيابية يأتي لأسباب مختلفة، فعلى سبيل المثال في طعن عكار ليس فقط الطاعن هو من طلب إعادة فرز بعض الصناديق إنما أيضاً المطعون بنيابته لذلك وصل عدد الصناديق المطلوب إعادة فرزها الى ما يفوق المئتي صندوق والأمر مستمر وقد تأخذ الأمور مزيداً من الوقت.

أما في ما يتعلق بطعن المتن يبقى هناك شقّ رئيسي وهو المعلومات والدلائل عن عمليات رشاوى حصلت في هذه الدائرة كان القضاء قد بدأ تحقيقاته بها، وبما أن سلطة المجلس الدستوري مستقلة تماماً هناك عملية استماع الى الشهود والمعنيين من جديد للبت بهذا الأمر...

الى ذلك لا يعقد المجلس الدستوري أي جلسة غداً إنما نهار الاثنين المقبل وقد يستكمل البحث بموضوع قانون السرية المصرفية المطعون به، لذلك من الممكن ان يأخذ موضوع الطعنين المتبقيين.