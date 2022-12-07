ملك الأردن: ندعم لبنان في مواجهة أزماته!

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أكّد الملك الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عمان، "وقوف الأردن ودعمها المستمر للبنان في مواجهة أزماته، بحسب بيان للديوان الملكي".

وأشار البيان، الى أن "اللقاء تناول العلاقات الأخوية التي تربط الأردن ولبنان والشعبين الشقيقين"، مشددا على "مواصلة الأردن بذل كافة الجهود لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها".



من جهته، أشاد الراعي بـ"مواقف الاردن بقيادة عبد الله "الداعمة والمتواصلة للبنان وشعبه وللقضايا العربية".