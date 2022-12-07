بلدية صيدا تحذر سكان مبنى "بدير وحمدان"!

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جددت بلدية صيدا تحذيرها سكان مبنى "بدير وحمدان" في محلة البوابة الفوقا في مدينة صيدا، بضرورة اخلائه فوراً بعدما أنذرتهم سابقاً منذ سنوات بسب إتساع الشقوق والتصدعات فيه، لاسيما في الطوابق الأرضية، حيث نال الصدأ من الحديد.

وقد رفعت البلدية لافتة كبيرة امام المبنى كتب عليها: "هذا المبنى القائم على العقار 1089/ الدكرمان.. متصدع وآيل الى السقوط.. يطلب من جميع قاطنيه إخلاءه فوراً".

ويخاطر قاطنو المبنى بحياتهم مع عدم توفر البديل السكني وفي ظل الايجارات المرتفعة. ويتألف المبنى من 8 طوابق حيث يضم كل طابق 3 شقق، اضافة الى محال تجارية وعيادات طبية.