living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

'كيف سيتغير سعر صرف الدولار في السوق؟'.... صورة سوداوية بالارقام والتفاصيل !

7
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

أكد الخبير الإقتصادي "وليد ابو سليمان"  في حديث لـ"نيوزفوليو "أن مسار الدولار تصاعدي لأن ممثلي الدولة، لا سيما الحكومة ومجلس النواب، أخفقوا في إنجاز الإصلاحات المرجوّة وهذا الواقع لا يعيد الثقة بالاقتصاد المحلي ولا يلجم ارتفاع سعر صرف الدولار، وبالتالي غياب التوازن بين العرض والطلب مما يسهل إنخفاض سعر الصرف".

واذا سيشهد الدولار انخفاضا مفاجئا، شدد ابو سليمان على أن "في حال تدخّل مصرف لبنان، سنشهد انخفاضا آنيا لسعر صرف الدولار".

وبمناسبة شهر الأعياد، يشهد لبنان قدوم عدد كبير من المغتربين الذين يساهمون في ضخ الدولار في السوق، ومن البديهي أن ينخفض سعر صرف الدولار، إلا أن المعادلة انعكست هذه المرة، فالدولار يسجّل أرقاما قياسية.

وفي هذا الإطار، أوضح أبو سليمان أن "حركة المغتربين نحو لبنان ما زالت في بدايتها عمليا، ومما لا شك فيه أننا سنشهد استقرارا نوعا ما بسعر صرف الدولار وليس انخفاضا بنسب مئوية ملحوظة".

الإقتصاد اللبناني.. في عواصف السياسة

أيام صعبة للغاية يعيشها لبنان، يئن فيها الشعب تحت وطأة أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث تتزامن مع انسداد سياسي تسبّب في عدم تشكيل حكومة مستقرة حتى اليوم، ما يعرقل الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين ويدفع بالبلاد إلى شفير الانهيار التام.

وإذا كان ارتفاع سعر صرف الدولار يأتي في إطار الكباش السياسي حول استحقاق رئاسة الجمهورية، حيث عودة استخدام ارتفاع سعر صرف الدولار كسلاح سياسي للضغط، رأى الخبير الإقتصادي أن "الإستقرار الاقتصادي بحاجة إلى استقرار سياسي، ففي ظل الفراغ الرئاسي القائم في لبنان وعدم تشكيل الحكومة والشلل المؤسساتي اللافت، جميعها أدّت إلى اللاستقرار والتدهور الإضافي في الليرة اللبنانية".

تفلت سعر الصرف.. نحو انفجار اجتماعي- معيشي؟

لبنان اليوم متروك لمصيره الأسود، فريسة صراعات داخلية تافهة على مغانم وعلى حصص. وأي خروج من هذا النفق المظلم لا يبدو متاحا في الوقت الحاضر، فجميع المؤشرات ترمي إلى ذلك.

ولأن المواطن اللبناني المسكين في الواجهة دائما، قال ابو سليمان: " سيكون المتأثر الأول من حيث ارتفاع نسبة التضخم وبالتالي بسبب ارتفاع الأسعار، ومن جهة أخرى سيكون المودع المتأثر في الدرجة الثانية من حيث الحصول على أمواله والخسائر المالية الجسيمة التي يتحمّلها، وكذلك يتأثر المجتمع برمته بالاضطرابات الاقتصادية التي تواجه القطاع الإقتصادي في لبنان".

وعن تفلت سعر صرف الدولار ونتائجه، قال: "سيسرّع الخطى نحو الإنفجار الاجتماعي- المعيشي، ممّا يولّد عدم الاستقرار، وبطبيعة الحال نشهد ارتفاعا في عمليات السرقات والقتل جراء هذه الازمة الاقتصادية-المعيشية الصعبة".

وأضاف: "ان أموال المغتربين التي ترسل إلى ذويهم من الخارج ما زالت جرعة الأوكسيجين الأخيرة التي تحدّ من تحركات الشارع في ظل هذا الوضع المأساوي".

ولأن لبنان على فوهة بركان قريبة، ولن يكون من السهل بعد الآن وضع حدّ لانفلات الاوضاع في مواجهة الطبقة السياسية الفاسدة التي أغرقت البلد في الفساد، يحذر ابو سليمان "من خطورة ما نحن عليه اليوم من ارتفاع مستمر وكبير لسعر صرف الدولار، حيث سنشهد نسبة فقر كبيرة، مزيدا من تآكل القدرة الشرائية ومزيدا من التضخم".


نيوزفوليو 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout