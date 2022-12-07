living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مخابرات الجيش أحالت موقوفا في حقه جرائم مختلفة على القضاء المختص

7
DECEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي :

“أحالت مديرية المخابرات على القضاء المختص المواطن (ل.ص) بعد توقيفه في محلة الشراونة – بعلبك، وذلك لوجود بلاغات وعدة مذكرات توقيف في حقه بجرائم مختلفة، والموقوف كان ناشطا في تجارة المخدرات وترويجها وتهريبها إلى الخارج، وعمل في تجارة الأسلحة الحربية ونقلها مع ذخائرها، وهو متهم بمحاولة قتل عسكريين ومقاومة الأجهزة الأمنية. كما شكل مع مجموعة من الأشخاص عصابة تزوير وسرقة منازل وسيارات وسلب أشخاص بقوة السلاح، وقام مرات عدة بإطلاق النار على مراكز ودوريات للجيش وبإتجاه أشخاص ومنازل بتواريخ مختلفة، وشارك شخصيا في عدد من عمليات خطف لأشخاص مقابل فدية مالية، وكان يُدير التفاوض مع ذوي المخطوفين من إحدى الدول الأوروبية.

غادر لبنان منتصف العام 2016 بمستندات ثبوتية مزورة عائدة لشقيقه المتوفي وعاد إلى لبنان بطريقة غير شرعية خلال العام الحالي حيث تم توقيفه”.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout