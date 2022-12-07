ما الذي يجري في تليفزيون لبنان؟

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أشارت معلومات الـLBCI الى أن هناك توجهاً لإضراب موظفي تلفزيون لبنان إبتداءً من يوم غد الخميس بسبب التأخر بدفع رواتبهم وعدم حصول الموظفين على مستحقاتهم من الزودة على المعاشات أسوة بباقي الموظفين في القطاع العام.

وتتحدث المعلومات عن إجتماع طارىء سيعقده مجلس إدارة نقابة موظفي تلفزيون لبنان يوم غد الخميس وقد دُعي اليه رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ليتقرر المضي بالإضراب ام لا، بناءً على التجاوب مع دفع الرواتب.

الى ذلك أكّدت مصادر تلفزيون لبنان للـLBCI، أن معاشات الموظفين ستُصرف يوم غد الخميس، والتأخر في دفعها سببه تأخر وزارة المالية بصرف المبلغ المخصص لذلك.