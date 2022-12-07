ابي رميا يضع مشاريع انمائية جبيلية على سكة الإنجاز في لقاءاته مع مسؤولين فرنسيين في مارسيليا

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في اطار المؤتمر الدولي البيئي في مارسيليا برعاية رئيس منطقة جنوب فرنسا رونو موزولييه Renaud Muselier الذي اختتم اليوم، التقى النائب سيمون ابي رميا ورئيس التجمع لأجل لبنان بفرنسا الدكتور انطوان شديد، موزولييه Muselier ونائب رئيس منطقة جنوب فرنسا للشؤون الدولية والتعاون الدولي جان بيار كولان jean pierre collin وتم بحث التعاون بين جبيل ومنطقة جنوب فرنسا انمائيا واقتصاديا وتربويا وبيئيا، لا سيما مشروع الطاقة الشمسية في اكثر من مدرسة في جبيل، كما آلية المساهمة في تدابير الوقاية من العواصف الثلجية وتجهيز مراكز جرف الثلوج شتاء، ومكافحة الحرائق صيفا. يشار الى ان موضوع البيئة السياحية ستكون على جدول اعمال لقاءات ستجمع ابي رميا ومسؤولين من منطقة جنوب فرنسا. وخلصت لقاءات ابي رميا الى تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة في مختلف القطاعات السياحية والتربوية والشبابية لمشاريع للبنان وجبيل.

وتوجه ابي رميا الى باريس حيث سيكون له عدد من اللقاءات السياسية والديبلوماسية مع سياسيين فرنسيين.