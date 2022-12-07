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وزارة الصحة: لحصول المتممات الغذائية على الترخيص والموافقة المسبقة قبل الاستيراد

7
DECEMBER
2022
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أكّدت وزارة الصحة ضرورة حصول المتممات الغذائية المنوي إدخالها لبنان وكافة الأصناف التي تتطلب إجازة مسبقة، على التسجيل والترخيص اللازم والموافقة المسبقة منها قبل عملية الاستيراد. 

وقال المكتب الاعلامي في الوزارة: "تتلقى وزارة الصحة العديد من المراجعات وطلبات الاسترحام المتعلقة بادخال متممات غذائية إلى لبنان، وبخاصةً مشروبات الطاقة، بشكل استثنائي، بحيث يقوم صاحب العلاقة باستيراد البضاعة وركنها في المطار أو المرفأ، ومن ثم يعود إلى وزارة الصحة طالباً إدخالها باستثناء من وزير الصحة".

وأضاف: "تؤكد وزارة الصحة ضرورة حصول هذه المتممات الغذائية وكافة الأصناف التي تتطلب إجازة مسبقة، على التسجيل والترخيص اللازم والموافقة المسبقة منها قبل عملية الاستيراد. وعليه تُحمّل الوزارة المستورد، المخالف لهذه الشروط، المسؤولية القانونية والمالية المترتبة على مخالفته". 

 


واشار في بيان الى أن شروط الاستيراد وآلية الحصول على التراخيص اللازمة موجودة في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة، كما يمكن مراجعة الوزارة للحصول على  المعلومات كافة.

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