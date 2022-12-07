حماية المستهلك "تتحرك"... وهذه الحصيلة!

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أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان أنّ "مراقبي مديرية حماية المستهلك في الجنوب صادروا، بتوجيهات من وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وبمواكبة من جهاز أمن الدولة، 7 أطنان من البطاطا في جزين، بسبب مخالفتها شروط التخزين. وتم تنظيم محضر ضبط بالمخالفة".



وقد شملت دوريات حماية المستهلك مناطق في الجنوب والشمال وبيروت وجبل لبنان، فكانت الحصيلة كالتالي: "6 محاضر في حق أصحاب مولدات لعدم التزامها التسعيرة الرسمية للكيلواط، 4 محاضر ضبط بمحطات محروقات لعدم إلتزامها التسعيرة الرسمية للمحروقات، 3 محاضر ضبط في ميني ماركات لعدم إعلانها الأسعار وبيعها مواد غذائية منتهية الصلاحية من بينها بن مدعوم، فصادرت عناصر أمن الدولة البضاعة المضبوطة ليصار الى أخذ إشارة بتلفها".