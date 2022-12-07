ظاهرة نبش النفايات والعبث في المستوعبات المنتشرة... قيد الملاحقة من حرس بيروت

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أفادت دائرة العلاقات العامة في مدينة بيروت في بيان، أنه" بناءً لتعليمات وتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى قيادة فوج حرس مدينة بيروت بتكثيف الدوريات في شوارع وأحياء مدينة بيروت على مدار الـ 24 ساعة للحد من عمليات السرقة وقمع التعديات على الأملاك العلامة وإزالة المخالفات من شوارع وأرصفة العاصمة".



وتابع، "أوقفت دورية من فوج حرس بيروت في منطقة الأشرفية سيارة بيك أب بعد الاشتباه بها حيث تبين أنها محملة بكميات كبيرة من الخردة. وبعد تفتيشها من قبل عناصر الدورية تم العثور على أغطية ريغارات للصرف الصحي وأغطية حديد لمسارب مياه الأمطار تعود ملكيتهم لبعض الإدارات والمؤسسات العامة، حيث تم ضبط المسروقات وتسليمهم الى المراجع المختصة لإجراء المقتضى القانوني".



وبحسب البيان، "يستمر فوج الحرس بشكل يومي وعلى مدار الساعة في مكافحة ظاهرة نبش النفايات والعبث في المستوعبات المنتشرة في أنحاء العاصمة بيروت لما لذلك من ضرر يؤثر على صحة وسلامة المواطنين ويساعد في انتشار الحشرات والقوارض والى تكدس النفايات في الشوارع وعلى الطرقات مما يساهم في إغلاق مسارب الصرف الصحي وطوفانها".

وأضاف، "من ناحية أخرى وخلافاً لبعض الأخبار التي يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها عن استعمال القوة مع نابشي النفايات، يؤكد فوج الحرس أن هذا الكلام غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصله، ويقتصر الأمر على منع نبش النفايات ومنع العابثين بها لا أكثر".

كما أكد "فوج حرس بيروت أنه وبعيدا من الأضواء والتغطيات الإعلامية يقوم ضباط وعناصر الفوج بتنفيذ المهام المطلوبة منهم ضمن الإمكانات المتاحة على أكمل وجه وهم على جهوزية دائمة لخدمة أهالي المدينة وسكانها".