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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله أن حزب الله وعد التيار الوطني الحر بأنه لن يشارك بالجلسة الحكومية وشارك بها قائلا: "الذي حدث هو شيء خارج عن الدستور."

وتابع: "إذا اعتقد حزب الله ان هذا النوع من الجلسات قد يضغط على التيار للذهاب بالأسماء المطروحة لرئاسة الجمهورية فهو أمر "مُحزن" وقواعد التيار لا تتغيّر بالضغط."

واعتبر عطالله في حديث لـ"الجديد": "المرحلة تشبه إنقلاب عام 1990 واليوم كان في محاولة هيك وفشلت وميقاتي يؤدي ما كلّفه فيه الثنائي الشيعي."

وقال: "اليوم حزب الله أمّن حاضنة لتروكيا جديدة لا تمثل الدستور والميثاق ومشهد الحكومة بالأمس يؤكد هذا الوصف."

وأردف عطالله: "حميّنا لبنان خلال حرب تموز وحافظنا على البلد من فتنة داخلية نتيجة التفاهم بيننا وبين حزب الله."