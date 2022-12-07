بقرادونيان: أي موقف يتخذه بوشكيان يمثله وحده..."نحن لا نغطيه ولا نتحمل المسؤولية"

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أعلن الأمين العام لحزب الطاشناق هاغوب بقرادونيان أنه في اجتماع اللجنة المركزية اتخذ قرار بفصل النائب جورج بوشكيان عن كتلة النواب الارمن لعدم التزامه بقرار الحزب بعدم حضور جلسة حكومة تصريف الأعمال.

وقال للـLBC: "الإثنين صباحا في آخر حديث مع بوشكيان أعلمني أنه سيحضر جلسة الحكومة وأن لديه مبادرة فقلت له من كلّفك بهذه المبادرة فأجاب أنه التزم مع الرئيس نجيب ميقاتي وأنه سيحضر الجلسة".

وأشار الى أن "بوشكيان حضر الجلسة على أساس أن لديه أسبابه الخاصّة وأنه وعد المستشفيات بأن الحكومة ستُؤمن المال اللازم"، مردفا: "لست مهتمًّا ما إذا كانت شركته مستفيدة جلّ ما في الأمر أنه لم يلتزم سياسيًّا معنا."

وشدد على أنه اعتبارا من يوم أمس "أي موقف يتخذه بوشكيان يمثله وحده"، قائلا: "نحن لا نغطيه ولا نتحمل المسؤولية".