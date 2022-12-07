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طقس الايام المقبلة: امطار وضباب كثيف!

7
DECEMBER
2022
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توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للدفاع المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع هطول امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحا، على ان تنحسر تدريجيا خلال النهار. وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: كتل هوائية باردة نسبيا تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى صباح يوم غد الخميس، حيث يستقر تدريجيا وترتفع درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع. 

معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت من 13 الى 21 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة جنوبا وشمالا مع احتمال حدوث برق ورعد،  ويتوقع تساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع 2100 متر.

الخميس:  غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، يتوقع تساقط امطار خفيفة متفرقة في المناطق الشمالية صباحا على ان تنحسر تدريجيا خلال النهار.

الجمعة:  قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات، يتحول ليلا  الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية الى جنوبية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.

 

-الانقشاع:  متوسط إجمالا على الساحل، يسوء احيانا على المرتفعات بسب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 % .

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس:  6,29

-ساعة غروب الشمس:  16,29

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