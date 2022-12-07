فياض: تم التلطي بالحقيقة في بند أو بندين!... وهذا ما كشفه عن ساعات التغذية

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ذكر وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض فيما يخص ملف جلسة الحكومة نهار الاثنين، أن "تم التلطي بالحقيقة في بند أو بندين وكان يمكن حلهم بالطرق الدستورية ونحنلا نراقب أحد، وتصرفنا كمجموعة ونقطة انطلاقنا هي تحصيل الوحدة الوطنية، ولدينا موقف موحد"، لافتاً إلى "اننا ما فهمنا من حزب "الطاشناق" أن القرار حصل من خارج موقف سياسي تبع الحزب ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان لم يبلغنا عن نزوله، و"بحال صار جلسة او ما صار، صار في طعن بالدستور".

واضاف في حديث للـ"LBC": "أخذنا موقفًا موحَّدًا حمايةً للدستور والميثاق ولمنع اقصاء مكوّن اساسي ميثاقي ورئاسي، وأنا مع معالجة أمور الناس ولكن بالطرق القانونيّة ونحن تصرّفنا كمجموعة موحّدة من أجل تحصين الميثاق الوطني"، مشيراً إلى أن "حضورنا مثله وزير الشؤون هيكتور الحجار، واتمنى على الباقيين ان يتراجعوا عن عملهم الاستفزازي".

ورأى فياض، أن "الظرف لا يسمح أن نشل العمل الحكومي، ونحن نكمل العمل الحكومي بالسبل الدستورية"، متسائلاً: "هل البلد بيحمل أن نعزل فريق سياسي كبير لديه اكبر كتلة سياسية في البرلمان؟"، وتابع: "متخوّف من نوع من التسلّل على موقع رئيس الجمهورية بعد جلسة الحكومة".

وفيما يخص ملف الكهرباء، كشف أن "الزيادة بالتغذية الكهربائيّة ستكون تدريجيّة وربما لن تكون من 8 الى 10 ساعات في البداية"، موضحاً أن "مبلغ 600 مليون دولار يُؤمّن 8 ساعات تغذية كهربائية ولكن مصرف لبنان كشف ان المبلغ المتوفر هو النصف اي 300 مليون ما يعني 4 ساعات تغذية تقريبًا".