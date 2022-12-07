وفي سياق متصل، قال نقيب موظفي شركتي الهاتف الخلوي في لبنان مارك عون لموقع "سكاي نيوز عربية":

نفذنا الإضراب لأن المسؤولين لم يتجاوبوا مع مطالبنا المحقة وهددونا بلقمة عيشنا و بحل النقابة .

المواطنون أهلنا والمسؤولون هم من أوصلنا الى هذه الحالة، وفي حال الإضراب ستتوقف خدمة الزبائن ونقفل فروع الصيانة وتصليح الأعطال .

عندما لا ينال الموظف حقه، ويعطى البعض جزءاً من حقوقهم باستنسابية، سنقوم بالإضراب نحن في شركتي تشغيل الخلوي ألفا وتاتش.

نحن موظفون في شركات خاصة وعندنا عقد جماعي مصدق من وزارة العمل ولا نطلب المساعدات، ويجب تطبيق الزيادات السنوية المتوقفة منذ عام 2018 .

فوجئنا أيضا قبل الانتخابات وبعدها بزيادات وترقيات وفق المناطق والمحسوبيات والأحزاب، ونحن لا نريد أن نعترض على ترقيات زملاء لنا فهذا من حقهم، ولكن نطالب أن يحصل جميع الموظفين على حقوقهم أسوة بمن حصل عليها.

المفاجأة الأكبر كانت التهديد المبطن بحل النقابة من قبل وزارة العمل باستخدام القوى الأمنية.

وكانت النقابة قد أصدرت بياناً قالت فيه أن تحركها مطلبي نقابي بحت ولا علاقة له بالسياسة .

ولفت البيان أن "التحرك النقابي لموظفي شركتي "ألفا" و "تاتش" لم يكن وليد اللحظة لأن النقابة حاولت على مدى شهور تحصيل الحقوق التي ليست بجديدة، وقد حرم منها الموظف منذ عام 2018، معلنا أن "الموظفين في الشركتين جسم واحد .

وأكد البيان أن "مجلس النقابة منتخب وفقا للأصول التي يحميها الدستور والقوانين مرعية الإجراء ولا يمكن لأهواء أحد أن تشكك بشرعيته وصدقيته".