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لبنان الثالث إقليميًا في حجم تحويلات المغتربين

7
DECEMBER
2022
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توقع البنك الدولي أن ترتفع تحويلات المغتربين في العالم بنسبة 2.6 % في العام 2023 إلى 815 مليار دولار من 794 مليار دولار خلال العام 2022، مقارنة مع نسبة نموّ بلغت 1.7 في المئة في العام 2021 إلى 781 مليار دولار.

وتحت عنوان "موجَز الهجرة والتطوير رقم 37: التحويلات تواجه الرياح المعاكسة"، قدّر بلوغ التحويلات الوافدة إلى لبنان في العام 2022 نحو 6.8 مليارات دولار، ولفت إلى أنّ تحويلات المغتربين إلى البلدان المنخفضة والمتوسّطة الدّخل ارتفعت بنسبة 4.9 في المئة في العام 2021 لتبلغ 626 مليار دولار، من 597 مليار دولار في العام 2021.

على صعيد لبنان، قدّر البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين الوافدة إلى لبنان بـ6.8 مليارات دولار في العام 2022 (6.6 مليارات دولار في العام 2021)، ليحل لبنان في المركز الثالث إقليميًا مسبوقًا فقط من مصر (32.3 مليار دولار) والمغرب (11.4 مليار دولار).

إضافةً إلى ذلك، ودائمًا بحسب تقديرات البنك الدولي، فقد تَبَوَّأَ لبنان المركز الأوّل في المنطقة والمرتبة الثانية عالميًا (بعد تونغا إذ بلغت نسبة هذه التحاويل 50 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي) من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلّي الإجمالي، والتي بلغت 37.8 في المئة في العام 2022 (53.8 في المئة في العام 2021)، متبوعًا من الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة (18.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) والأردن (9.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي). وأضاف البنك الدولي أنّ متوسّط كلفة التحويلات الوافدة إلى لبنان من بلدان ذات دخل مرتفع من ضمن دول منظَّمة التعاون الاقتصادي والتنمية لا يزال عاليًا جدًا.

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