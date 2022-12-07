عناوين الصحف ليوم الأربعاء 7 كانون الأول 2022

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الأخبار: روسيا - الغرب: استعار الحرب النفطية

إحباط عوني وملاحظات لحزب الله على أداء التيار: أزمة جدّية لا افتراق

اجتماع الحكومة: انتفاء الحاجة إلى رئيس للجمهورية

هيام القصيفي

الديار: باسيل يرفع سقف الهجوم على ميقاتي و«الثنائي»... فهل يُحضّر معاركه الدستورية والشعبية؟

إنعقاد الجلسة الحكومية أحدث تقارباً «مبطّناً» بين «التيار» و«القوات»... فهل تتحرك بكركي؟

لقاء مرتقب بين لجنة من «الوطني الحر» وحزب الله لتطوير بعض بنود «تفاهم مار مخايل»





نداء الوطن: ميرنا الشالوحي تبتزّ حارة حريك: "رأس فرنجية" مقابل "مار مخايل"

باسيل يُحمّل نصرالله مسؤولية "الوعد غير الصادق"!

اللواء: الردّ بالتعطيل: لا جلسة لمجلس النواب والتيار العوني «للكانتون الإداري»

«حزب الله» يدرس انتفاضة باسيل ضده.. ووقف قرارات ضريبية تتعلق برواتب القطاع العام



البناء: روسيا تهدد أوروبا بأزمة طاقة وارتفاع أسعار النفط… والمغرب يحتفل بفوزه بعلم فلسطين / دستورية المراسيم في الشغور الرئاسي بالتوازي مع معركة نصاب الجلسات الحكومية / باسيل يلوّح بـ «تطبيق اللامركزية واقعياً»… ولـ حزب الله: لكلّ سلاحه ودورنا سلاحنا /





النهار: باسيل يهوّل على حليفه بالطلاق ولا يسميه!



الجمهورية: جبران يلّوح بالإفتراق والحزب لا يرد

?l'orient le jour: Mikati unit les chrétiens... l’espace d’un Conseil des ministres