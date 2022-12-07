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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 7 كانون الأول 2022

7
DECEMBER
2022
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال خبير عسكري روسي إن عدد الصواريخ التي تعلن أوكرانيا أن روسيا أطلقتها والعدد الذي تقول إنها أسقطته مبالغ بهما جداً وأحياناً يجري الحديث عن صواريخ أطلقت واسقط معظمها ولا يكون هناك قصف. وأعاد السبب الى تقارير عن بيع الصواريخ المضادة في السوق السوداء والإيحاء بنفاد المخزون.

 

خفايا

قال مصدر في ثنائي حركة أمل وحزب الله إن طرفي الثنائي لم يعاملا الحلفاء والخصوم باعتبار انتخاب رئيس مجلس النواب استحقاقاً شيعياً يوجب اللحاق بما يقرّره نواب الطائفة والأطراف المسيحية التي صوّتت ضد الرئيس نبيه بري لا تستطيع اليوم الدعوة للحاق بها، فالرئاسات شأن وطني جامع.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
تعهد رئيس حزب أرمني بإتخاذ اجراءات بحق نائب ووزير خالف التوجهات، إذا ما تكررت مخالفته للتوجه الحزبي.


غمز
يبدي قريبون من مرشح رئاسي ارتياحاً لمناخ الاتصالات والمشاورات حول ترشيحه للرئاسة الأولى.


لغز
حسب إحصاءات البنك الدولي، فالتحويلات بالعملات الصعبة من الخارج الى لبنان بلغت 6٫06 مليارات دولار في العام الماضي، على ان ترتفع الى 6.3 مليارات دولار في العام الحالي، والسؤال أين صرفت وكيف؟

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

سيطلب مرجع روحي من دولة إقليمية فاعلة القيام بمبادرة واستعمال علاقاتها الدولية من اجل الضغط للمساعدة على معالجة الأزمة اللبنانية.

 

عُلم أن نائبة معارضة تعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من «قوى 14 آذار» في سبيل البحث في الأوضاع القائمة.

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