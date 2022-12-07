نداء الوطن: تمسك الحزب بفرنجية سيعني أنّ التيار يذهب الى خيار يريحه

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

على خط الاتصالات الجارية، نقلت أوساط مطلعة على أجوائها لـ"نداء الوطن" أنّ " النائب جبران باسيل أبلغ من يعنيهم الأمر قرار وقف قيادة "التيار الوطني" النقاش في ملف الاستحقاق الرئاسي وفق ما سبق وطرحه "حزب الله" من مواصفات قصد بها تحديداً رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وأنّ "التيار" أقفل نهائياً الباب أمام مجرد الكلام بهذا الخيار من الآن فصاعداً، وإلا فإنّ تمسك "الحزب" بفرنجية سيعني أنّ "التيار الوطني" سيذهب الى خيار يريحه والذي سيكون حكماً في موقع معارض للحزب"