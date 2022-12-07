نداء الوطن: 8 آذار تسارع إلى إجراء مشاورات مكوكية عاجلة بين قيادات التيار والحزب

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

كشف مصدر قيادي في قوى الثامن من آذار لـ"نداء الوطن" أنّ الاتصالات تسارعت على أكثر من خط لامتصاص نقمة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. و"سارعت أكثر من شخصية وازنة في صفوف 8 آذار إلى إجراء مشاورات مكوكية عاجلة بين قيادات "التيار الوطني" و"حزب الله" للحد من التوتر الكبير بينهما خصوصاً بعد اندلاع حرب ضروس على مواقع التواصل الاجتماعي بين جمهور كل من الفريقين.

ورداً على سؤال، أكد المصدر أنه "بدا واضحاً أنّ كلام باسيل كان موجّهاً في اتجاه وحيد وهو "حزب الله" واضعاً الكرة في ملعبه ومحملاً إياه كامل المسؤولية عن انعقاد مجلس الوزراء"، لكنه فضل عدم الخوض أكثر في الموضوع، مكتفياً بالقول: "باسيل قال ما عنده وعلينا الآن انتظار كيفية تفاعل "حزب الله" مع كلامه".