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سلام استقبل رئيس نقابة موزعي الغاز… وهذا ما تمّ بحثه

6
DECEMBER
2022
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اليوم الثلثاء، في مكتبه في الوزارة، رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون يرافقه امين سر النقابة جان كيروز، في حضور المدير العام للوزارة محمد ابو حيدر. وجرى البحث في شؤون وشجون قطاع الغاز والتوزيع.

وقال زينون بعد اللقاء: “تداولنا بمساعي وزير الاقتصاد مع وزير الطاقة بالنسبة لاصدار جدول تركيب الاسعار في توقيت أبكر من الحاصل، حيث اكد سلام على ان هذه المشكلة باتجاه الحل ومعالجتها تتطلب توفير فريق عمل قادر على اصدار جدول تركيب الاسعار بالسرعة المطلوبة بما يصون مصلحة المستهلك على مستويي السعر وعلى توفر قوارير الغاز في الاسواق ولعدم خلق سوق سوداء، وبما يؤمن تفادي أي خسائر قد تلحق بالموزعين”.

واضاف: “كما بحثنا موضوع مكافحة الغش في بعض شركات التعبئة التي تبيع قوارير غاز زنة 10 كيلوغرامات، حيث اكد سلام لزوم مكافحة هذه الظاهرة. ووعد بتكليف مراقبين لملاحقة المخالفين وتحويلهم الى القضاء المختص”.

كما أبدى زينون ارتياحه “لقرارات وزير الاقتصاد الهادفة الى حماية المستهلك والمساعدة في تنظيم جدول تركيب الاسعار”.

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