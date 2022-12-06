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البنك الدولي يكشف نسبة التحويلات في لبنان

6
DECEMBER
2022
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أعلن البنك الدولي في أحدث موجز أصدره عن الهجرة والتنمية ونشره عبر موقعه الإلكتروني أنّ "التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل قد زادت بنسبة 5% لتصل إلى 626 مليار دولار، وذلك على الرغم من التطورات المعاكسة التي شهدها عام 2022 على الصعيد العالمي".

وأشار التقرير إلى أنّ "نسبة التحويلات في لبنان بلغت 38 % وهي تعتبر كبيرة".

وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تُشير "التقديرات إلى أنّ التحويلات إلى بلدانها النامية قد زادت بنسبة 2.5% في عام 2022 لتصل إلى 63 مليار دولار، مقارنة بنسبة زيادة بلغت 10.5% العام الماضي. ويرتبط البطء في نمو التحويلات جزئياً بتآكل مكاسب الأجور الحقيقية في منطقة اليورو، حتى مع زيادة الطلب على التحويلات في بلدان الموطن في خضم تدهور الأوضاع هناك، ومنها موجات الجفاف التي ضربت بلدان المغرب وارتفاع أسعار واردات القمح".

ولفت التقرير إلى أنّه، "كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، تُعتبر التحويلات كبيرة في لبنان (38%) والضفة الغربية وقطاع غزة (19%). ومن المتوقّع أن تنمو تدفقات التحويلات بنسبة 2% في عام 2023. وبلغت تكلفة إرسال 200 دولار في المتوسط إلى بلدان المنطقة 6.3% في الربع الثاني من عام 2022".

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